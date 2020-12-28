Türk yapımı "Erzurum" oyunu konusu nedir? Erzurum oyunu ne zaman çıkıyor? Erzurum nasıl oynanır? Erzurum oyunu fragmanı!

Türk Yapımı Erzurum oyununun çıkış tarihi ve fragmanı duyuruldu! Proximity Games, Erzurum'da geçen bir hayatta kalma oyunu olan "Erzurum" oyununun Steam'de yer alacağını duyurmuştu. Yerli bir oyun olmasıyla dikkat çeken Erzurum oyunu talihsiz bir yolculuğa çıkan Taylan'ın hikayesini anlatacak.

Erzurum, ülkemizin en soğuk şehirlerden biri olmasıyla bilinir. Birçok film ve diziden sonra Erzurum, şimdi de bir hayatta kalma oyununun konusu oldu. Proximity Games tarafından çıkarılan Erzurum oyunu şimdiden Steam'de yerini aldı. Oyunun erişime açılma tarihi ve fragmanı belli oldu! İşte Erzurum oyunu hakkındaki her şey!

ERZURUM OYUNU KONUSU NEDİR?

Oyunda Taylan adından bir karakteri canlandırılacak. Taylan karakteri, kışın ortasında yürüyerek Erzurum'un ıssız ve soğuk bölgelerinde dolaşıyor. Daha sonra bir göktaşı düşen ve bu olaydan ağır etkilenen bir bölgeye farkında olmadan giriyor. Erzurum oyununda, oyuncuların rakipleri dondurucu soğuklar, açlık, susuzluk ve vahşi doğa. Etraftan odun ve kömür toplayıp onları yakarak ısınmak, uyuyacak yatak bulmaya çalışmak, ilaç ve silah gibi farklı ihtiyaçları da karşılamakla uğraşılacak.

Erzurum oyununda farklı hikaye modları olacağı söylenirken, oyun genellikle soğukla, vahşi doğayla, açlıkla ve susuzlukla mücadele edildiği bir hikayeden yola çıkıyor.Erzurum oyununu teması hayatta kalma mücadelesi! Son yıllarda oldukça popüler olan kategoriler arasında yer alan hayatta kalma oyunlarından bir yenisi de Türklerden geliyor.

ERZURUM NE ZAMAN ÇIKIYOR? ERZURUM NEREDE ÇIKIYOR?

Erzurum oyunu 20 Ocak 2021'de Steam üzerinden yayınlanmaya başlayacak ve erişime açılacak.

ERZURUM OYUNU FRAGMANI!

Erzurum oyununun internet sayfası ve fragmanı için bu linke tıklayabilirsiniz.