Türk ve Suriyeli girişimciler bir araya geliyor
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Türk ve Suriyeli girişimciler bir araya geliyor

02.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 02.01.2021 12:02
Türk ve Suriyeli girişimciler bir araya geliyor

TÜRK ve geçici koruma sağlanan Suriyeli girişimci adaylarına ulaşma, onları teşvik etme ve girişimcilik yönünde harekete geçirmeyi amaçlayan 'Migathon Etkinliği' başlıyor.

TÜRK ve geçici koruma sağlanan Suriyeli girişimci adaylarına ulaşma, onları teşvik etme ve girişimcilik yönünde harekete geçirmeyi amaçlayan 'Migathon Etkinliği' başlıyor.

Etkinlik, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü işbirliği ile Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülen 'Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi' (ENHANCER) kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenecek. İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Hatay illerindeki Türk ve geçici koruma sağlanan Suriyeli girişimci adaylarına yönelik olarak teknoloji girişimlerine odaklanan 'Migathon Etkinliği', 8-10 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlik için başvurular 5 Ocak'ta sona erecek. 'Migathon Etkinliği', Türk ve Suriyeli girişimcilerin iş birliği yaparak ulusal ve uluslararası piyasalarda pazarlanabilir ürün ve hizmetler tasarlamasını ve yerel üretim ile değer zincirlerine katkı sağlayacak ürün ve hizmetler geliştirmesini sağlayacak. 48 saat sürecek dijital etkinlik, Türk ve geçici koruma sağlanan Suriyeli girişimci adaylarına ulaşma, onları teşvik etme ve girişimcilik yönünde harekete geçirmeyi amaçlıyor.

ADAYLAR DANIŞMANLIK HİZMETİ ALACAK'Migathon Etkinliği'nde girişimci adayları iki gün boyunca teknolojik start-up fikirleri konusunda danışmanlık hizmeti alacak. Adaylar bunun yanı sıra çeşitli atölyelere ve Minimum Olarak Uygulanabilir Ürün (MVP), etki analizi atölyelerine ve girişimcilik konularındaki panellere katılma imkanı da bulacak. Kadın adaylar ile gençlerin katılımına öncelik verilecek olan bu dinamik etkinlik, hedef grupların girişimcilik konusunda bilinçlenmesi yoluyla karşılıklı iş birliğini kolaylaştırmayı da amaçlıyor.BAŞARILI TAKIMLAR AÇIKLANACAKAçılış konuşmaları ile başlayacak olan Migathon, Göç ve Girişimcilik Paneli ile devam edecek. Katılımcılar bu panelin ardından 'Problem Tanımı' ve 'MVP' Atölyesine katılacak. Girişimciler bu atölyede girişimciliğin en kritik konusu olan problem belirleme ve yaratıcı çözüm tasarlama konusunu çalışacak, bunun devamında MVP'yi; yani bir fikrin en temel haliyle ürünleşmeden önce uygulanabilir çıktı halini tanımlamayı öğrenecek.  Migathon'un 'Etki Analizi Atölyesi' bölümünde ise, bir girişimcilik fikrinin piyasa, toplum ve çevre üzerinde ne gibi etkileri olacağı derinlemesine incelenecek. Katılımcılar Sunum Atölyesinde de, girişim fikirlerini potansiyel yatırımcılara nasıl sunacaklarına dair çalışmalar yapacak. Bu atölye çalışmaları dışında katılımcılar, 2 gün boyunca eşleştirildikleri mentörlerden start-up fikirleri ile ilgili danışmanlık hizmeti alarak takımlarıyla beraber fikirler geliştirecek. Etkinlik, takımların sunum yapması ve jürinin takımların çalışmalarını puanlamasının ardından başarılı takımların açıklanması ile sona erecek.KURUMLAR İÇİN FIRSAT

Migathon'da yer almak isteyen kurum ve kuruluşlar da, 'Gelişme Odaklı Ortaklık Geliştirilmesi İlkesi' çerçevesinde başarılı bulunan katılımcılara kendi imkanlarıyla ilave hizmet ve destek sağlayabilecek. Kurumlar etkinlik sayesinde, alanlarında donanımlı, motive ve kalifiye kişilere erişme ve onları gözlemleme şansı bulabilecek. Migathon'da yer alan kurum ve kuruluşlar böylece etki alanlarını genişletebilecek ve girişimciliğe sağladıkları destekle görünürlüklerini de artırabilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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