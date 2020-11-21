Son dakika haberi | Konya'da TSK ve İngiltere savaş uçakları eğitim uçuşu gerçekleştirdi
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Son dakika haberi | Konya'da TSK ve İngiltere savaş uçakları eğitim uçuşu gerçekleştirdi

21.11.2020 13:37 | Son Güncelleme: 21.11.2020 13:57
Son dakika haberi | Konya'da TSK ve İngiltere savaş uçakları eğitim uçuşu gerçekleştirdi

Son dakika haber... NATO Eğitimleri kapsamında Konya 3'ünce Ana Jet Üs Komutanlığına gelen İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet Eurofighter Typhoon uçağı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

NATO Eğitimleri kapsamında Konya 3'ünce Ana Jet Üs Komutanlığına gelen İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet Eurofighter Typhoon uçağı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığının resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "NATO eğitimleri kapsamında; Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına gelen İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet Eurofighter Typhoon uçağı ile F-16 uçaklarımız toplamda 11 sortinin yapıldığı eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Eğitim faaliyetleri kapanış töreni ile sona erdi" denildi. - KONYA

Son dakika haberi | Konya'da TSK ve İngiltere savaş uçakları eğitim uçuşu gerçekleştirdi
Son dakika haberi | Konya'da TSK ve İngiltere savaş uçakları eğitim uçuşu gerçekleştirdi
Son dakika haberi | Konya'da TSK ve İngiltere savaş uçakları eğitim uçuşu gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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