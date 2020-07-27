Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan gerilimin ardından Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat düzenleyecek.

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat düzenleyecek. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikata her iki ülkeden kara ve hava kuvvetleri katılacak. Tatbikatın Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gerilimin ardından düzenlenecek olması, Türk-Azerbaycan ordularının bölgede gövde gösterisi yapacağı şeklinde yorumlandı.

HAVA KUVVERLERİ TATBİKATI 13 GÜN SÜRECEK

Hava kuvvetlerinin tatbikatı 29 Temmuz'da başlayacak, 10 Ağustos'ta sona erecek. İki ülkeden savaş uçaklarının yer alacağı tatbikat Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek.

TEMSİLİ DÜŞMAN HEDEFLERİ VURULACAK

Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'ta yapılacak. Tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.

Kaynak: AA