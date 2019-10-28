Türk Telekom zorlu maçtan galibiyetle çıktı: 85-70

28.10.2019 10:50

Darrüşafaka Tekfen'i evinde 85-70'lik skorla yenerek, Basketbol Süper Ligindeki üçüncü galibiyetini elde eden Türk Telekom, çıkışını sürdürdü.

Basketbol Süper Ligi 5'inci hafta maçında Türk Telekom, Ankara Spor Salonunda Darüşşafaka Tekfen'i ağırladı. Maça RJ Hunter, Metin Türen, T.J. Campbell, Muhammed Baygül ve Moustapha Fall beşiyle çıkan Türk Telekom ilk sayılarını Moustapha Fall'ın basket faülüyle elde etti. Hakem molasına Darüşşafaka Tekfen 12-11 önde girdi. Moustapha Fall'ın art arda çembere gönderdiği sayılarla üstünlüğü elde eden başkent ekibi, skoru koruyamadı ve ilk çeyrek 21-20 konuk ekip üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrekte mücadele gücü dikkat çekerken, iki takım da karşılıklı sayı buldu ve skor üstünlüğü el değiştirdi. Darüşşafaka Tekfen, Lamb'ın serbest atışlardan bulduğu sayılarla 13'üncü dakikada skoru 26-22'ye getirdi. Nick Johnson'ın elinden bulduğu sayılarla maça yeniden ortak olan Türk Telekom Metin Türen'in üçlüğü ile 15'inci dakikada 28-27 öne geçti. Periyodun bitimine 1.27 kala eşitliği yakalayan konuk ekip, hemen ardından Colson'la öne geçti. Kylie Wiltjer'in üçlüğü ilk devre skorunu Türk Telekom lehine belirledi: 38-37

Türk Telekom üçüncü çeyreğe etkili başladı. T.J. Campbell ve Nick Johson'un üçlükleriyle skoru 44-37'ye getiren Türk Telekom'a, konuk ekip Jones ile yanıt verdi. Ardından TJ Campbell'ın üçlükleriyle farkı 10 sayıya kadar çıkaran başkent ekibi, rakibine mola aldırdı. Molanın ardından da özellikle savunmaya dönük hamleleriyle Türk Telekom maçı önde götürdü. Periyodun son dakikasında Kartal Özmızrak ve Jones'un sayılarıyla farkı kapatan Darüşşafaka Tekfen, final periyoduna 60-58 geride girdi.

Dördüncü çeyrekte başkent ekibi hızlı hücumlarla sonuca gitti. 31'inci dakikada RJ Hunter'ın üçlüğü ile rahatlayan Türk Telekom, kısa rotasyonunda Nick Johnson'u da verimli kullanarak farkı git gide açtı. T.J. Campbell'in sayılarıyla oyunda elini güçlendiren Türk Telekom, hücumları iyi değerlendirerek skor üstünlüğünü korudu ve maç 85-70 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı. Bu skorla Basketbol Süper Ligindeki üçüncü galibiyetini elde eden Türk Telekom, çıkışını sürdürdü. Maçın Türk Telekom tarafındaki en skorer ismi 18 sayı ile T.J Campbell olurken, Nick Johnson 17 sayı 5 asistlik katkı sağladı.

1. Çeyrek: 20-21

2. Çeyrek: 38-37

3. Çeyrek: 60-58

Maç Sonucu: 85-70

(İHA)

Kaynak: İHA