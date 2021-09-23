Türk Telekom'un milli tekvandocularına 6. WT Başkanlık Kupası'ndan dört madalya

İstanbul'da düzenlenen 6. WT Başkanlık Kupası'nda Türk Telekom tekvandocuları 3 altın 1 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya ile turnuvayı tamamladı.

Türk Telekom, ülkenin dört bir yanında pek çok farklı kategoride sporcuları desteklemeyi sürdürüyor. 15-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 6. WT Başkanlık Kupası'nda Türk Telekom'un desteklediği tekvandocular kıyasıya mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için puan veren ve yaklaşık bin 400 sporcunun katılım sağladığı turnuvada 7'si milli takım, 12'si Türk Telekom Tekvando Spor Kulübü adına toplam 19 sporcu yer aldı. Müsabakalarda rakipleriyle kıyasıya mücadele eden sporcular büyük başarı elde etti.

4 MADALYA ALDILAR

Milli takım adına yarışan 59 kilogramda Ömer Faruk Dayıoğlu, 49 kilogramda Aleyna Şenyurt, 41 kilogramda Hayrunnisa Gürbüz tüm rakiplerine üstünlük sağlayarak altın madalyanın sahibi oldular. 49 kilogramda mücadele eden Şahsenem Bağator ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Türk Telekom, basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi alanlarda toplamda 39 ilde ve 33 branşta yaklaşık 6 bin sporcuya destek veriyor.