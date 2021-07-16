Türk Telekom'dan teknoloji ihracatı

Türk Telekom, dünyaya teknoloji ihraç etmeyi sürdürdüğünü duyurdu.

Türk Telekom, dünyaya teknoloji ihraç etmeyi sürdürdüğünü duyurdu. Türk Telekom grup şirketi Argela'nın ABD'deki iştiraki Netsia ile Tayvan'da faaliyet gösteren operatör şirketi Chunghwa Telecom, 'Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi' (SEBA) teknolojisi üzerine bir iş birliği yaptı. Netsia'nın sunduğu sanallaştırılmış ve mikro hizmet tabanlı mimariye sahip SEBA+ çözümünün Chunghwa Telecom'un laboratuvarlarına başarıyla entegre edildiği bildirildi.

Türk Telekom, şebeke teknolojilerinde stratejik önem taşıyan öncü bir teknoloji olan "Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi" (SEBA) konusundaki çalışmalarıyla dünyaya açılmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, Türk Telekom grup şirketi Argela'nın ABD'deki iştiraki Netsia, Tayvan'ın operatör şirketlerinden Chunghwa Telecom ile bir iş birliğine imza attı.

"SATICIYA BAĞIMLILIĞI KALDIRIYOR"

Argela CEO'su Bülent Kaytaz, konuyla ilgili açıklamasında, "Dünyanın öncü ve vizyoner operatörü Chunghwa Telecom, SDN tabanlı sanallaştırılmış geniş bant arenasında öncülük ediyor. Biz de bu fantastik yolculukta operatörlerin erişim ağlarındaki siloları ortadan kaldırmalarına yardımcı olan ve tüm erişim ağı için merkezi ve çevik bir yönetim sunan Netsia SEBA+ çözümümüzle onlara eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

SEBA+ çözümünün geniş bant erişim ağını farklı hizmet gereksinimlerine ve müşteri deneyimi ihtiyaçlarına göre uyarlamasını sağladığını ifade eden Kaytaz, "Çözüm ayrıca operatörlerin satıcıya bağımlılığı ortadan kaldırarak CAPEX ve OPEX maliyetlerini optimize etmelerini destekliyor, daha kontrol edilebilir ve esnek PON ağlarına izin veriyor ve böylece ağdaki yeni abonelerin ve hizmetlerin Sıfır Dokunuş ile Kurulumu gibi kritik özellikleri etkinleştiriyor. Netsia SEBA+ çözümünün genişletilebilir otomatik izleme ve bilgi alma yetenekleri, operatör ve müşteriler için en iyi hizmet kalitesini sağlıyor. Chunghwa Telecom ekibiyle iş birliğimiz son derece verimli geçti. Çözümümüzün kendi ağlarında canlı olarak dağıtıma hazır olduğundan emin olmak için ayrıntılı testler yaptılar. Tüm Chunghwa Telecom ekibine süreç boyunca gösterdikleri iş birliği için teşekkür ediyor ve başarılı iş birliğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

Chunghwa Telekom Laboratuvarları Başkanı Dr. Lin ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"Güçlü bir ekosistem oluşturmak için teknik kapasiteden yararlanırken geliştirme, üretim ve pazarlama potansiyelini etkin bir şekilde bir araya getirmek, Chunghwa Telecom için sadece bir imtihan değil aynı zamanda bir fırsattı. Chunghwa Telecom Laboratories, açık ağ standartlarını benimsiyor ve ağ altyapısının ve bulut mimarisinin avantajlarını keşfetmek için yazılım/donanım ortaklarıyla iş birliğini sürdürecek."

Chunghwa Telecom, bu çalışmayla Tayvan'da geniş bant ağlarında öncü ve lider konumunu korumayı hedefliyor.

SEBA NEDİR?

Yazılım Tanımlı Fiber Geniş Bant Erişim Sistemi anlamına gelen SEBA; evlerimizde, binamızda, sokağımızda ve mahallemizde bulunan internet dağıtım cihazlarının yerli yazılımlarla akıllılaştırılması ve uzaktan yönetilmesine imkan vererek kaynak tasarrufu ve daha iyi bir yönetim sağlayan teknoloji sistemidir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı