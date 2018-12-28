Türk Telekom Bölge Müdürü Günay'dan Aa'ya Ziyaret

Türk Telekom Samsun Bölge Müdürü Baki Günay, Anadolu Ajansı (AA) Bölge Müdürü İsa Sansar'a ziyarette bulundu.

Günay, Samsun'un önemli bir tarihi şehir olduğunu, bu şehrin insanlarına hizmet etmenin onurunu yaşadığını söyledi.

Samsun'da Türk Telekom olarak öncü projelere imza attıklarını aktaran Günay, "Samsun'un daha yeşil hale gelmesi için çeşitli projeler geliştirdik. 10 bin fidanı halkımıza dağıttık. Bizim işimiz iletişim. İnsanlarla sadece kurumun hizmetlerinde değil, sosyal projelerde de bir araya geliyoruz. İnsanımızı gülümseten projeler üretiyoruz." dedi.

İsa Sansar da AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA