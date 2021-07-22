Türk STK'ler Nijerya'da 30 bin aileye kurban eti ulaştırdı
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Türk STK'ler Nijerya'da 30 bin aileye kurban eti ulaştırdı

Türk STK'ler Nijerya'da 30 bin aileye kurban eti ulaştırdı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Türk gönüllüler tarafından 30 bin aileye kurban eti dağıtıldı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Türk gönüllüler tarafından 30 bin aileye kurban eti dağıtıldı.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfının Nijerya'daki partner kuruluşu Dar'ul Erkam Foundation, Dar'ul Amin Foundation, Murat Hüdavendigar Vakfı ve Yardım Hane Derneği, Türkiye'deki hayırseverlerin kurban bağışlarını Nijerya'daki 30 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Nijerya Temsilcisi Yunus Emre Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijerya'da bu yıl yaklaşık 3 bin hisselik kurban kestiklerini ve başkent Abuja başta olmak üzere Kano, Niger, Nasarawa, Kaduna ve Osun gibi eyaletlerde ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını söyledi.

Akyol, kurban etlerinin ihtiyaç sahibi aileler dışında Kuran kurslarına, engellilere, yetimlere ve mülteci kamplarına dağıtıldığını belirterek, "Hem kurban etlerimizi dağıttık hem de bayramlaştık." dedi.

Dar'ul Amin Foundation Temsilcisi Burak Karabulut da Türkiye'deki hayırseverlerin kurban vekaletleriyle Nijerya'da 2 bin 800 hisselik kurban kestiklerini dile getirdi.

Kurban etlerini, başkent Abuja ve çevresindeki bölgelere dağıttıklarını ifade eden Karabulut, gelecek yıllarda daha fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Yardım Hane Derneği de Nijerya'da 1050 hisselik kurbanla birçok aileye ulaştı.

Türk STK'ler Nijerya'da 30 bin aileye kurban eti ulaştırdı
Türk STK'ler Nijerya'da 30 bin aileye kurban eti ulaştırdı
Türk STK'ler Nijerya'da 30 bin aileye kurban eti ulaştırdı
Türk STK'ler Nijerya'da 30 bin aileye kurban eti ulaştırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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