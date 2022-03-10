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Türk sinema eleştirmeni son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Orkun Kaya - Kültür Sanat
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Türk sinema eleştirmeni son yolculuğuna uğurlandıSAKARYA Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sinema eleştirmeni ve yazar Murat Özer, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

SAKARYA (İHA) - Türk sinema eleştirmeni son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sinema eleştirmeni ve yazar Murat Özer, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören 56 yaşındaki Türk sinema eleştirmeni ve yazar Murat Özer, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sakaryalı olan Özer'in cenaze namazı Adapazarı ilçesinde kılındı.Cenazeye, meslektaşları ile yakınları katıldı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Özer, Şeker Hilal Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası Emir Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

Türk sinema eleştirmeni son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinema eleştirmeni son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinema eleştirmeni son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya - Kültür Sanat

Murat Özer, Sakarya, Cenaze, Türk, Kültür Sanat, Haberler

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