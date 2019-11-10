Türk sanatçılar İtalyan operasına damgasını vurdu

Türk sanatçılar İtalyan operasına damgasını vurdu

İtalya'nın Ravenna kentindeki tarihi Alighieri Operası'nda temsilleri yapılan Aida ve Norma operalarında rol alan Soprano Simge Büyükedes ile Mezzosoprano Asude Karayavuz, performanslarıyla İtalyanların büyük beğenisini kazandı.

10.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:18
Türk sanatçılar İtalyan operasına damgasını vurdu

'nın kentindeki tarihi Alighieri Operası'nda temsilleri yapılan Aida ve Norma operalarında rol alan Soprano Simge Büyükedes ile Mezzosoprano Asude Karayavuz, performanslarıyla İtalyanların büyük beğenisini kazandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Türk sanatçılar İtalyan operasına damgasını vurdu
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