Türk sanatçılar İtalyan operasına damgasını vurdu
İtalya'nın Ravenna kentindeki tarihi Alighieri Operası'nda temsilleri yapılan Aida ve Norma operalarında rol alan Soprano Simge Büyükedes ile Mezzosoprano Asude Karayavuz, performanslarıyla İtalyanların büyük beğenisini kazandı.
10.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:18
İtalya'nın Ravenna kentindeki tarihi Alighieri Operası'nda temsilleri yapılan Aida ve Norma operalarında rol alan Soprano Simge Büyükedes ile Mezzosoprano Asude Karayavuz, performanslarıyla İtalyanların büyük beğenisini kazandı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Türk sanatçılar İtalyan operasına damgasını vurdu