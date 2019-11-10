Türk sanatçılar İtalyan operasına damgasını vurdu

10.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:18

İtalya'nın Ravenna kentindeki tarihi Alighieri Operası'nda temsilleri yapılan Aida ve Norma operalarında rol alan Soprano Simge Büyükedes ile Mezzosoprano Asude Karayavuz, performanslarıyla İtalyanların büyük beğenisini kazandı.

Kaynak: AA