'Türk-Rus İlişkileri Bağlamında Türk Dünyası' konferansı

09.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:57

Samsun Türk Ocağının düzenlediği 'Türk-Rus İlişkileri Bağlamında Türk Dünyası' başlıklı konferansta konuşan İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, Astana sürecinin denge politikası açısından çok önemli olduğunu söyledi.



Düzenlenen konferans bağlamında Türki Cumhuriyetlerin şuan ki durumu, bağımsızlıklarını kazanmadan önceki durumları, ekonomik, siyasi ve kültürel yapıları hakkında bilgiler verildi. Büyük bir çaba ile bağımsızlıklarını kazanan Türki Cumhuriyetlerin durumları hakkında detaylı bir konferans yapıldı.



"Astana süreci denge politikası açısından çok önemli"



Türk dünyasının çok önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Topsakal, Orta Doğu'da bir problem olduğunda işin içerisinde Türkiye olmadan çözüme kavuşulamayacağını belirterek, "Suriye'de bir problem olunca hemen Türk dünyasının merkezi Astana'da Rusya ve İran ile bir toplantı oldu. Bu süreçte amaç neydi? Amaç İdlib ve onun etrafında seçilen 4 bölgede silahsızlandırılmış bir bölge oluşturmak, oradaki çatışmaları bitirmek üzerine fikir birliğine varıldı. Acaba olur mu olmaz mı diye düşünülürken 3 bölgede çatışmalar durduruldu ancak İdlib'de bu durum durdurulamadı biliyorsunuz. Astana süreci denge politikası açısından çok önemli. İran, Rusya ve Türkiye anlaştı, büyük bir yangında bütün dünyanın orada olduğu bir alanda bir denge kuruldu. Bu denge doğru denge olmayabilir, buna itirazım yok ama bir denge kuruldu ve orada çatışma sona erdi. Demek ki farklı alternatifler bazen işe yarayabiliyor" şeklinde konuştu.



Son zamanlarda Teşkilat-ı Mahsusa ile alakalı birçok eserin ele alındığını ancak Ahmet Tetik'e ait olan eserin önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Samsun Türk Ocağı Başkanı Doç. Dr. Serkan Şen kitap üzerinden Rusya'ya bakış açısını şu şekilde aktardı:



"Bizim, Rusya'nın çatısı altında bulunan Türk kitleleri ile ilişkimizin iki cephesi var. Birinci cephesi gizli siyaseti teşkil eder. Bu gizli siyaset burada bulunan Türk topluluklarının Rusya'daki çalkantılar halinde silahlı olarak direnişi nasıl gerçekleştirileceğinin cevabını vermek üzeredir. İkinci cephesi ise açık cephedir, açık siyasettir. Biz burada ne yapacağız, o bölgedeki insanların tarih şuurunu, din şuurunu diri tutacağız ki vakti zamanı geldiğinde bu insanlar bağımsızlık elde edebilecek o medeni alt yapıyı ellerinde bulundursunlar. Zaman hızlı aktı, yavaş aktı ama biz 90'larda Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazandıklarına şahitlik ettik. Fakat orada geliştirdiğimiz ilişkilerde Rusya önemli bir konum arz etmekte, zira zihinlerde hakimiyet alanı hala varlığını sürdürmektedir. Bu konu ile ilgili Türk milliyetçileri çözüm üretmelidir."



Konferans soru cevap bölümü ile sona erdi. Konferans sonrasında Samsun Valisi Osman Kaymak Samsun Türk Ocağını ziyaret etti. Vali Kaymak, Ocak yönetimi ve Topsakal ile sohbet etti.



Konferansa eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Türk Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı Levent Kuruoğlu ve çok sayıda dinleyici katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA