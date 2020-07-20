Türk polisi Nepal'de su kuyusu açtırdı
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Türk polisi Nepal'de su kuyusu açtırdı

Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) 10. dönem mezunları, Nepal'de Müslümanların yaşadığı bir köyde su kuyusu açtırdı.

Türk polisi Nepal'de su kuyusu açtırdı
20.07.2020 19:02 | Son Güncelleme: 20.07.2020 20:04

Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) 10. dönem mezunları, Nepal'de Müslümanların yaşadığı bir köyde su kuyusu açtırdı.

Polis Meslek Yüksekokulu 10. dönem mezunları, Nepal'deki bir Müslüman köyüne su kuyusu yaptırdı. Müslüman halk büyük sevinç yaşarken, Türk Polis Teşkilatı'na da teşekkür ettiler. - KATMANDU

Kaynak: İHA

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