Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü
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Nurdağı, Araban, Polis, Güncel

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü

Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ve Araban ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

10.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:33
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü

Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ve Araban ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İslahiye Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İslahiye Şehitliği'ne geçildi.

Şehitlikte İlçe Müftülüğünden din görevlisinin Kur'an-ı Kerim tilaveti sunmasının ardından program, yapılan dua ile sona erdi.

Nurdağı

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, Nurdağı Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Nurdağı İlçe Şehitliği'nde devam etti.

İlçe Müftülüğünden din görevlisinin Kur'an-ı Kerim okumasının ardından program, yapılan dua ile sona erdi.

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, makamında kabul ettiği İlçe Polis Teşkilatı mensuplarını kutladı.

Araban

Araban Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende ise İlçe Emniyet Amir Vekili Mahmut Şakir Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Ardından İlçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Mahmut Şakir Yılmaz ve beraberindeki polisleri Hükümet Konağı bahçesinde kabul etti. Kaymakam Mutlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yılmaz ve beraberindekiler, Asri Mezarlık'taki şehitliği ziyaret etti. Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu, dua edildi.

Kaynak: AA

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