Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yılı Düzce'nin Yığılca ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yılı kutlandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yılı kutlandı.

15 Temmuz Şehitler Alanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Törene Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, İlçe Emniyet Amiri Kubilay Can, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Tahir Kuşcu ve polis ekipleri katıldı.

Bu arada, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri törene maske ve eldiven takıp ve sosyal mesafe kuralına uyarak, tören alanındaki yerini aldı.

Kaynak: AA