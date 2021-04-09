Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünde şehitler için mevlit okutuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünde şehitler için mevlit okutuldu

İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünde şehitler için mevlit okutuldui Şerif okutuldu.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünde şehitler için mevlit okutuldu

ŞANLIURFA – Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Şanlıurfa'da şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 11 Nisan kurtuluş etkinlikleri, Balıklıgöl içerisinde bulunan Dergah Camii'nde şehitler anısına Hatmi Şerif programıyla düzenlendi. Kurtuluş etkinliklerinin ilk ayağı, Balıklıgöl platosunda bulunan Dergah Camii'nde düzenlenen mevlit programı ile başladı. Etkinlikte tüm şehitler için mevlit okutuldu.

11 Nisan şehitleri için ve Polis Haftası nedeniyle düzenlenen mevlit programına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, şehit ve gazi aileleri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Namaz sonrası Vali Erin, emniyet personeliyle birlikte namazdan çıkan vatandaşlara simit, lokum ve hurma ikramı yapıldı.

Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünde şehitler için mevlit okutuldu
Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünde şehitler için mevlit okutuldu
Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünde şehitler için mevlit okutuldu
Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünde şehitler için mevlit okutuldu
Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünde şehitler için mevlit okutuldu
Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünde şehitler için mevlit okutuldu
Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünde şehitler için mevlit okutuldu
Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünde şehitler için mevlit okutuldu
Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünde şehitler için mevlit okutuldu
Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünde şehitler için mevlit okutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Haydar Akar Ahmet Davutoğlu
Magazin Burak Deniz Acun Ilıcalı Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Ümit Öztürk Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünde şehitler için mevlit okutuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 15:36:48. #1.15#
title