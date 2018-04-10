Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluşu Akçakoca'da Kutlandı

Türk Polis teşkilatnın kuruluşunun 173 yıl dönümü kutlaması Akçakoca'da çelenk sunumu ile kutlandı.

Akçakoca Hükümet Konağı önünde düzenlenen çelenk sunumu törenine Akçakoca kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Baro Başkanı Azade Ay, Jandarma Komutanı Özgür Üngüt, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda polis katıldı. Yoğun sis altında düzenlenen törende ilçede göre yapan tüm polis memurlarını selamlayan İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç, Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden tören hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi. - DÜZCE