Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yılı dolayısıyla Sivas'ın Şarkışla ve Gürün ilçelerinde programlar düzenlendi.

Şarkışla Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay ve polisler, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cumhuriyet Savcısı Hasan Türk ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yusuf Özkan'ı makamlarında ziyaret etti.

Kaymakam Pektaş ve diğer protokol üyeleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yılını tebrik etti.

Tolunay ve beraberindeki polisler, daha sonra ilçedeki şehit ailelerini ve şehitliği ziyaret ettiler.

Gürün

Gürün İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Yılmaz Çağlayan ve beraberindeki teşkilat mensupları, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yılı dolayısıyla Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Çiftçi'ye bilgi veren Çağlayan, etkinliklere ilçe halkını davet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiftçi ise, "İlçemizde bugün huzur ortamı varsa bu emniyet mensuplarımızın gece gündüz canla başla çalışmalarından dolayıdır. İlçemiz adına Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yılını kutluyorum. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bizlerin huzur ve güvenliği için canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.