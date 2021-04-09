Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yılı
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Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yılı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yılı

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, Bafra İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur ve beraberindeki emniyet personelleri Kaymakam Cevdet Ertürkmen'i makamında ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, Bafra İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur ve beraberindeki emniyet personelleri Kaymakam Cevdet Ertürkmen'i makamında ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Kaymakam Ertürkmen'e çiçek taktım etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ertürkmen, "Emniyet teşkilatımızın her kademesindeki fedakar ve cefakar mensupların bu anlamlı gününü kutluyor, görevlerini başarıyla yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyorum. Gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren tüm polislerimize de aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi. - SAMSUN

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yılı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 16:12:06. #1.16#
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