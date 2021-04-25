Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar
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Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar

Haberler.com - Haberler | Güncel

Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip TikTok hesabı üzerinden paylaşan çift, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepkiyle karşılaştı. Kullanıcılar 'pasaportlarını ellerinden alın' çağrısı yaparken, gelen tepkiler üzerine söz konusu hesabın kapatıldığı görüldü.

Sosyal medya platformu TikTok hesabı üzerinden bazı gençler, popüler olma adına kendi değerlerini alaya alma ve aşağılamaya yönelik içerik paylaşmaya devam ediyor.

Bu defa da 'Kamurannazlican' kullanıcı adı TikTok'ta video çeken bir çiftin, Türk pasaportunu aşağılayan bir video paylaşması büyük tepki topladı.

BARDAK ALTLIĞI OLARAK KULLANDILAR

'Türk pasaportunun kullanıldığı yerler' içerikli videoda, pasaportun fırın eldiveni, kitap ayracı, bardak altlığı olarak kullanıldığı görüldü.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTILAR

Yapılan hakarete kayıtsız kalmayan birçok kullanıcı, tepkilerini sosyal medya üzerinden gösterdi. Yapılan yorumlarda, bu harekete kayıtsız kalınmaması gerektiği vurgulanırken, birçok kişi "pasaportları iptal edilsin" yorumları yaptı. Gelen tepkilerin ardından, şahısların sosyal medya hesaplarını kapattıkları görüldü.

Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar
Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar
Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar
Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar
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