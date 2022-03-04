Türk oyun sektörüne yatırımlar yaklaşık 20 kat arttı

Türkiye'deki yıllık yatırım rakamları açıklandı. Game Factory ve Startup Centrum'un raporuna göre oyun sektörü 2021'de Türkiye'de en çok yatırım alan sektör oldu. 2020'de Türkiye'de 10 oyun girişimi yatırım alırken bu rakam 2021'de 54'e yükseldi. Rapora göre, Türk oyun sektörüne 2020 yılında yapılan yatırımlar 13,1 milyon dolar iken, geçen yıl bu rakam 266 milyon dolara yükseldi. Böylece Türk oyun sektörüne yapılan yatırımlar 1 yılda yaklaşık 20 kat arttı.

2021'de her 4 dolardan 1'i oyun sektöründe yapıldı

Türk girişimcilik ekosistemi 2021'de 1,1 milyar dolar aldı. Girişimcilik dünyasına yapılan toplam yatırımın yaklaşık her 4 dolarından 1'i oyun sektörüne yapıldı. Ayrıca Türk oyun sektörü 2021 yılında yedi günde bir yatırım alarak en fazla yatırım alan sektör oldu. Geçen yıl 54 oyun girişiminin 48'i oyun stüdyosu ve bu 48 oyun stüdyosunun 40'ının mobil oyunlara odaklandığı bildirildi. Yatırımlarda yabancı yatırım girişimci şirketlerin ağırlığı dikkat çekti.

Oyun endüstrisine yatırımlar 2022 yılına da artacak

Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, oyun sektöründe yaşanan ivmeye dikkat çekerek, "Blockchain dünyası ile oyun sektörü arasındaki entegrasyonu ile Türk oyun sektörüne yapılacak yatırımlar gelecektir. 2022 yılında da oyun sektörü en fazla yatırım alan sektör olacağını düşünüyorum".

Oyun sektörünün en büyük sermayesi insan kaynağı

Oyun sektöründe Türkiye'nin bu kadar parlamasını nitelikli işgücüne bağlayan Aydemir, "Yerli şirketler küresel yatırımcıların radarına uzun zaman önce girmişti. Yazılım,yaratıcılık ve hızlı çözümler üretebilme konusunda Türk şirketler, dünyada da ihtiyaçları yeterince karşılayacak kapasitedeler. Son rakamlara göre Google Play'de 171 bin 986 oyun yayıncısı arasında 2 bin 689'dan fazla Türk yayıncı bulunuyor. Ayrıca, Google Play'de 439 bin 890 oyun arasında Türk yayıncıların sunduğu 8 bin 55'ten fazla oyun var. Oyun sektörünün en büyük sermayesi, gelişmeleri günden güne takip eden ve kendini son teknoloji ile bezemiş insan kaynağı. Oyun sektöründe yer alan şirketlerin yabancı yatırımcıların bu kadar ilgisini çekmesi Türkiye ekonomisine daha büyük kapılar açacaktır" ifadelerini kullandı.

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