Türk öğretmenler, Tahran'da bir araya geldi
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Türk öğretmenler, Tahran'da bir araya geldi

Türk öğretmenler, Tahran'da bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İran'da Türkiye Büyükelçiliğine bağlı okullarda görev yapan Türk öğretmenler, başkent Tahran'da bir araya geldi.

İran'da Türkiye Büyükelçiliğine bağlı okullarda görev yapan Türk öğretmenler, başkent Tahran'da bir araya geldi.

İran'ın başkenti Tahran'da Türkiye Büyükelçiliğine bağlı Türk okulunda görev yapmakta olan öğretmenler, Tahran'daki bir Türk lokantasında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hasan Ekinci, Tahran Türk Okulu'nda görev süresi sona ermiş olan öğretmenler için bir veda yemeği düzenlediklerini söyleyerek, "Ülkedeki kısıtlamalar nedeniyle geçmiş 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bir arada kutlayamadık. Hem aramızdan ayrılan öğretmenlerimiz için hem de geçmiş Öğretmenler Günü dolayısıyla bu etkinliği düzenledik" dedi.

Etkinlik geçmiş yılların anılarından oluşan fotoğrafların oluşturduğu slayt gösterisinin ardından son buldu.

(Aynur Sena Çabuk/ İHA)

Türk öğretmenler, Tahran'da bir araya geldi
Türk öğretmenler, Tahran'da bir araya geldi
Türk öğretmenler, Tahran'da bir araya geldi
Türk öğretmenler, Tahran'da bir araya geldi
Türk öğretmenler, Tahran'da bir araya geldi
Türk öğretmenler, Tahran'da bir araya geldi
Türk öğretmenler, Tahran'da bir araya geldi
Türk öğretmenler, Tahran'da bir araya geldi
Türk öğretmenler, Tahran'da bir araya geldi
Türk öğretmenler, Tahran'da bir araya geldi
Türk öğretmenler, Tahran'da bir araya geldi
Türk öğretmenler, Tahran'da bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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