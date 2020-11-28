Türk nükleer mühendis kızların büyük başarısı
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Türk nükleer mühendis kızların büyük başarısı

28.11.2020 10:45 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:49
Türk nükleer mühendis kızların büyük başarısı

Rus üniversitelerinde nükleer fizik eğitimi alan aralarında 6 Türk kız öğrencinin de olduğu 11 yüksek lisans öğrencisi, 'Maria Sklodowska-Curie' bursu kazandı.

Rus üniversitelerinde nükleer fizik eğitimi alan aralarında 6 Türk kız öğrencinin de olduğu 11 yüksek lisans öğrencisi, 'Maria Sklodowska-Curie' bursu kazandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından verilen bursun kazananları, 20 Kasım 2020 tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da açıklandı. Türkiye'den, Peter The Great St. Petersburg Politeknik Üniversitesi Isı Enerjisi Mühendisliği ve Isı Mühendisliği Bölümünde eğitim alan Seida Merve Değirmenci, Ayşe Gök, Yağmur Küçük, Ahsen Özdemir ve Zeynab Nur Şahin burs almaya hak kazandı. Yine aynı üniversitede, nükleer santraller, tasarım, işletme ve mühendislik bölümünde okuyan Nurberk Sungur da kazananlar arasına girdi.

Rusya Federasyonu'ndan Tomsk Politeknik Üniversitesi Nükleer Fizik ve Teknoloji Bölümü öğrencisi Ekaterina Shcheglova, Nijerya'dan Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi MEPhI Nükleer Fizik ve Teknoloji Bölümü öğrencisi IfeomaUvom, Kazakistan'dan Tomsk Politeknik Üniversitesi Nükleer Fizik ve Teknolojiler Bölümü öğrencisi Kamila Khuzhazhinova, Moğolistan'dan MEPhI Nükleer Fizik ve Teknoloji Bölümü öğrencisi Davaasuren Byambatsogtile, Gana'dan Tomsk Politeknik Üniversitesi Nükleer Fizik ve Teknoloji, Nükleer Tıp Bölümünde eğitim alan Easter Kouachie olmak üzere toplam 11 kişiye burs verildi.

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Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un uluslararası işbirliği ve personel politikası departman projelerinin yönetimi ve eğitim kalitesini artırmak için proje ofisinin Proje Direktörü Valery Karesin, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı; "Rus üniversitelerinde nükleer fizik bölümünde okuyan Rus ve yabancı öğrencilere 'Maria Sklodovskaya-Curie' burslarının verilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Nükleer endüstrideki eğitimi ve cinsiyet dengesini desteklemeyi amaçlayan IAEA'nın çok doğru bir zamanda yaptığı bir girişimdir. Burs alan kız öğrencileri, hem Rusya'da hem de ötesinde nükleer enerjinin geleceğini şekillendirmeye yardımcı olacaklar. Rosatom, sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olarak bu tür adımları destekliyor."

Maria Sklodovskaya-Curie Burs Programı, 2020 yılı Mart ayında IAEA'nın Genel Müdürü Raphael Grossi tarafından başlatıldı. Programa 90 ülkeden, 550'den fazla aday başvurdu. Bunların arasından dünyanın her yerinden 100 öğrenci seçildi. Burs, iki yıla kadar yüksek lisans programlarında eğitim (yılda 10 bin euroya kadar) ve konaklama (yılda 10 bin euroya kadar) masraflarını karşılayacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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