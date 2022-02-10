Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Dentaş gibi hem KKTC hem de Türkiye kamuoyu tarafından yakından tanınan üyeleri olan TMT, günümüzde aktif olarak faaliyet göstermezken, yeniden gündeme geldi. Peki, Türk Mukavemet Teşkilatı nedir, ne zaman kuruldu? Türk Mukavemet Teşkilatı üyeleri kimler?

TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI NEDİR, NE ZAMAN KURULDU?

Türk Mukavemet Teşkilatı (kısaca TMT), Kıbrıs Türk toplumunun taksim hedefini gerçekleştirmek için faaliyet gösteren silahlı örgüttür. İlk olarak Kıbrıslı Rumların EOKA örgütüne karşı faaliyet göstermek üzere 1957'de kurulan TMT, 1958'de fiilî olarak faaliyet göstermeye başladı. Daha sonraları Millî Muhafız Ordusu, Akritas örgütü ve EOKA-B ile mücadele etti. 1 Ağustos 1976 tarihinde Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na dönüştürüldü. Üyelerine "mücahit" denmekteydi. Kıbrıs Harekâtı'nın başladığı 20 Temmuz 1974 tarihinde TMT üyesi 17.151 mücahit bulunuyordu.

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