Türk Metal Sendikası, 'Yerel Medya Kurultayı' düzenledi - Haberler
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Türk Metal Sendikası, "Yerel Medya Kurultayı" düzenledi

AA / Bahri Aşık - Haberler | Güncel

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, işçilerin Kovid-19 salgını döneminde üretime devam ettiğini, şimdi de Metal Sanayicileri İşveren Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde işverenden fedakarlık beklediklerini söyledi.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, işçilerin Kovid-19 salgını döneminde üretime devam ettiğini, şimdi de Metal Sanayicileri İşveren Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde işverenden fedakarlık beklediklerini söyledi.

Türk Metal Sendikası tarafından Aydın'ın Didim ilçesinde bir otelde "1. Yerel Medya Kurultayı" düzenlendi.

Kavlak, yaptığı konuşmada, yerel basının gücü ve etkisinin farkında olduklarını vurguladı.

Bir sendika tarafından ilk kez yerel medya kurultayı düzenlendiği belirten Kavlak, bunu geleneksel hale getirmeyi arzu ettiklerini dile getirdi.

Kavlak, 179 işverene bağlı 210 iş yerinde çalışan toplam 127 bin işçiyi kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde olduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"2021-2023 dönemini kapsayan sözleşmede ilk yılın ilk 6 ayı yüzde 29,57, ikinci 6 ayı enflasyon oranı, ikinci yılın ilk 6 ayı enflasyon oranı artı saatlik 1 lira, ikinci 6 ayı enflasyon oranında zam talep ettik. İşverenlerimize şunu söylüyoruz, pandemi koşulları herkesin belini büktü. İşler azaldı, ihracat daraldı, tedarik zincirinde sorunlar yaşandı. Evet, bunları biliyoruz. Biz de bu ülkede yaşıyoruz. Ancak siz de şunu bilin ki bu ülkede herkes evindeyken, karantinadayken, hastalıktan korkarken, kaçarken biz kaçmadık. Tezgahımızın başındaydık. Ülkemiz ekonomisini ayakta tutmak, sanayi üretimine destek olmak için, sizin karlarınız için canımız pahasına çalıştık. Ölümüne çalıştık. Biz üzerimize düşeni yaptık, şimdi sıra işverende."

Salgın döneminde dahi 62 yeni iş yerinde 24 bine yakın işçiyi örgütlediklerini bildiren Kavlak, 81 bin üyeyle devraldıkları sendikanın bugün 215 bin üyeye sahip olduğunu söyledi.

Kurultaya, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulrezak Altun, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı Turgay Türker, akademisyenler ve yerel medya mensupları katıldı.

Türk Metal Sendikası, Yerel Medya Kurultayı düzenledi

Türk Metal Sendikası, Yerel Medya Kurultayı düzenledi

Türk Metal Sendikası, Yerel Medya Kurultayı düzenledi

Türk Metal Sendikası,
AA / Bahri Aşık - Son Dakika Haberleri
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Haber: Türk Metal Sendikası, 'Yerel Medya Kurultayı' düzenledi - Haberler
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