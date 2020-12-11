TÜRK LUCIFER İLKER YAVUZ

İlker Yavuz, son dönemin en popüler dizilerinden 'Lucifer'ın başrol oyuncusu Tom Ellis'e olan benzerliğinden dolayı 'Yerli Lucifer' olarak hafızalara kazındı

Son dönemin en popüler dizilerinden 'Lucifer'ın başrol oyuncusu Tom Ellis'e olan benzerliğinden dolayı 'Yerli Lucifer' olarak hafızalara kazınan İlker Yavuz 'Tezgah' isimli internet dizisinde başrolü sosyal medya fenomeni Metin Saygın'la paylaşacak. Çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak olan proje, aralık ayının son günlerinde yayınlanmaya başlayacak. Sosyal medya kullanıcıları tarafından merakla beklenen yapımda ayrıca Erdem Baş, Ceyla Odman ve Birce Kirkova da rol alacak.

Kaynak: Snob Magazin