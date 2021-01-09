Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar
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Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar

09.01.2021 18:13 | Son Güncelleme: 09.01.2021 18:39

Sosyal medya hesapları üzerinden yemek yerken canlı yayın yapan 2 genç kadınla yanlarındaki kişinin, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları anlar, büyük tepki topladı. Çok sayıda kullanıcı, bu kişilerin yakalanıp cezalandırılmasını istedi.

Sosyal medyada dolaşıma giren bir video görenleri şaşkına çevirdi. TikTok'tan canlı yayın yapan 3 genç kadın, takipçileriyle tartışmaya başladı. Bu sırada kendilerine yazılanlara cevaplar veren kadınlardan biri, cüzdanındaki parayı gösterip, "Senin harcadığın parayla biz sigaramızı yakıyoruz" dedi. Ardından 200 liralık banknotu yanındaki arkadaşına verdi. Arkadaşı da parayı ateşe verdi. Yanan parayı elden ele dolaştıran 3 kişi, sigaralarını yaktı.

GÖRÜNTÜLER, TEPKİ TOPLADI

Sosyal medya kullanıcıları, Türk lirasının aşağıladıkları iddiasıyla bu kişilere yoğun tepki gösterdi. Bir kullanıcı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabını da etiketleyerek, "Hem paramıza hem devletimize yapılmış apaçık bir saygısızlık" dedi. Kullanıcılar, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.

PROFİLİNDEKİ "TEVAZU" YAZISI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan kişinin profilindeki, "alçakgönüllülük" anlamına gelen "tevazu güçtür" yazısı ise dikkat çekti.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif ÖZDEMİR

Haber Yorumları (7)
NECMETTİN: Allah belanizi versin bir suru muhtac insan var türkiyenin haline bakin analar babalar nasil cocuk yetistiriyorlar yaziklar olsun
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SABRİ ABİ: Yazik
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DOLAR 7.8: Dini para olanlar nasıl da kuduruyor.
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