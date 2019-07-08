Türk Lirası haftasonu Amerikan Doları karşısında yüzde 2,1 değer kaybetti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından Türk Lirası Amerikan Doları karşısında yüzde 2,1 oranında değer kaybetti. Pazar günü Asya piyasalarında 5,82 oranını gören Dolar-TL paritesi, pazartesi sabah saatlerinde 5,75 seviyesine indi
Türk Lirası haftasonunda Amerikan Doları karşısında yüzde 2,1 oranında değer kaybetti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından Dolar-TL paritesi pazar günü Asya piyasalarında 5,82 oranına ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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