Türk Lirası haftasonu Amerikan Doları karşısında yüzde 2,1 değer kaybetti

Türk Lirası haftasonu Amerikan Doları karşısında yüzde 2,1 değer kaybetti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından Türk Lirası Amerikan Doları karşısında yüzde 2,1 oranında değer kaybetti. Pazar günü Asya piyasalarında 5,82 oranını gören Dolar-TL paritesi, pazartesi sabah saatlerinde 5,75 seviyesine indi

Türk Lirası haftasonu Amerikan Doları karşısında yüzde 2,1 değer kaybetti

Türk Lirası haftasonunda Amerikan Doları karşısında yüzde 2,1 oranında değer kaybetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından Dolar-TL paritesi pazar günü Asya piyasalarında 5,82 oranına ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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