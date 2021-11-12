Türk Konseyi liderleri, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi - Haberler
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Türk Konseyi liderleri, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi

AA / Elif Küçük - Haberler | Güncel
Türk Konseyi liderleri, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) liderleri, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin düzenleneceği Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) liderleri, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin düzenleneceği Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler" temasıyla gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere İstanbul'a gelen Türk Konseyi'ne üye ülkelerin liderleri ve heyetler, tekneyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve gözlemci ülke Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ile bir süre sohbet etti.

Daha sonra adaya varan liderler ve heyet üyelerini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği eşliğinde karşıladı.

Türk Konseyi liderleri, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi

Türk Konseyi liderleri, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi

Türk Konseyi liderleri, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi

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