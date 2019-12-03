03.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:40

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Batı kültürünün cazibesinin aldatıcı olduğunun gençlerce anlaşılması gerektiğini kaydetti.

Erdoğan, Türk Konseyi tarafından düzenlenen "Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali"nin açılışında, Türk dünyası ülkelerinin henüz ulaşım noktasında bile istenilen yerde olmadığını dile getirerek, ülkeler arasındaki uçak, kargo trafiğini artırma konusunda yapılması gerekenler olduğunu anlattı.

Türk Keneşi ülkelerinin gitgide siyasi ve kültürel olarak birbiriyle ilişkilerini artırdığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Özbekistan'ın bu sene birliğe katılması önemli bir kazanım. İnşallah Türkmenistan'ın gözlemci olarak takibe başlaması Türk Konseyi için çok önemli bir kazanım olacaktır. Bu ülkelerin liderlerinin birbirleri arasındaki samimiyetin, dostluk bağlarının da güçlü olduğunu görmek bizim için çok değerli bir dönemde olduğumuzun delili. Hakikaten Türk dünyası potansiyelinin çok uzağında. Nüfus, ekonomi, coğrafya, doğal kaynaklar olarak potansiyeli çok yüksek olmasına, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunmasına ve dünyanın yeni dinamiklerinin hep bu ülkelerin lehine geliştiğinin görülmesine rağmen henüz bu birliktelik, yakınlık ulaşması gereken potansiyele ulaşmış değil. Bunun da yolu kültürel münasebetlerin artmasıyla başlayacak."

Erdoğan, Türk dünyasının gençlerinin ilişkilerinin artmasının önemine işaret ederken, gençlere "Aranızdaki irtibatları güçlendirirseniz, bugün Avrupa ile irtibatlarımız ne kadar güçlü, bu irtibatlardan çok daha verimli, bereketli ve ülkelerimizin geleceğine katkı sağlayacak işbirliklerinin sonuçları olacaktır." diye seslendi.

Dünya Etnospor Konfederasyonunun dünyada geleneksel sporların güçlenmesini istediğini ifade eden Erdoğan, 30'un üzerinde etkinliğe katılım gösterildiğini ve çalışmalara 60'ın üzerinde ülkeden temsilci katıldığını kaydetti.

Erdoğan, Türk dünyasının geleneksel sporlar konusunda iyi bir altyapıya sahip olduğunu dile getirerek, Dünya Göçebe Oyunları'nın dördüncüsünün 2020'de İznik'te yapılacağını bildirdi.

Gençlerin kendi sporlarına, ortak kültüre sahip çıkmasının önemini vurgulayan Erdoğan, "Orhun Abideleri'ndeki ifade çok manidar, 'Çinlilerin süslü lafları, onların ipek kumaşları sizi kandırmasın.' diyor. Bugün de Batı'nın süslü, iddialı, büyük lafları, Batı'nın kültürünün cazibesi bizleri aldatmamalı, kandırmamalı. Bunun arka planında Batı'nın kendi menfaatlerini dünya üzerinde tahkim etme, güçlendirme niyetinin yattığını gençlerimiz anlamalı. Türk dünyası olarak birbirimize çok daha fazla sahip çıkmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

"Gençler bizim önceliğimiz ve geleceğimiz"

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, gençlik politikalarının Türk Konseyinin öncelikleri arasında yer aldığının altını çizerek, "Gençler bizim önceliğimiz ve geleceğimiz. Türk Konseyinde bir gençlik platformu oluşturmak zorundayız." dedi.

Festivalde üye devletler Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile misafir devletler Türkmenistan, Macaristan ve KKTC'den 150'den fazla genç yer alıyor.

Kaynak: AA