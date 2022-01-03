Türk kadınları için iğrenç ifadeler kullanan yabancı uyruklu 2 şahıs yakalandı - Haberler
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Türk kadınları için iğrenç ifadeler kullanan yabancı uyruklu 2 şahıs yakalandı

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Türk kadınlarına hakaret ederek tecavüz tehdidinde bulunan 2 yabancı uyruklu şahıs, Siber Suçlar Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yerleri tespit edilerek yakalandı.

Suriye uyruklu 2 kişi, bir Türk erkeği ile gerçekleştirdiği video görüşmesi sırasında Türk kadınına ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Türk kadını hakkında kullanılan ifadeler nedeniyle tepkiler çığ gibi büyüdü.

İĞRENÇ İFADELER

Görüntülerde konuştukları Türk olan kişiye 'Sizin kızlarınız her yerde s....' gibi hakaret ve küfür içerikli söylemlerde bulunan Suriyeli 2 kişi, ayrıca tecavüz edeceklerini de ifade ediyor. Görüştüğü kişinin Türkiye'de yaşadıklarını buna rağmen Türk kadınına hakaret ettiklerini hatırlatmasına rağmen, Suriyeli kişiler yine küfürlü konuşmasını sürdürdü.

YAKALANDILAR

Görüntüleri izleyen polis ekipleri de harekete geçerek soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucu Türk kadınına hakaret eden Suriye uyruklu M.E.A. İzmir'de, K.S.A. ise Aydın'ın Didim ilçesinde polis tarafından gözaltına aldı.

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