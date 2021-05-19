Türk Kızılayın gönüllü gençlerinden 19 Mayıs kutlaması
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Türk Kızılayın gönüllü gençlerinden 19 Mayıs kutlaması

Türk Kızılayın gönüllü gençlerinden 19 Mayıs kutlaması
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Adana Şubesinin gönüllü gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında etkinlik düzenledi.

Türk Kızılay Adana Şubesinin gönüllü gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında etkinlik düzenledi.

Atatürk Koruluğu'ndaki Çanakkale ve Adana Şehitleri Parkı'nda toplanan gönüllü gençler, hilal oluşturup Türk bayrağı açtı.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ı düzenledikleri etkinlikle kutladıklarını söyledi.

Gençler, etkinliğin sonunda Türk Kızılay 150. Yıl Marşı'nı okudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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