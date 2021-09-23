Türk Kızılayı Zonguldak Şubesinden Öğrencilere Kırtasiye Malzemesi

ZONGULDAK (Habermetre) - Türk Kızılayı Zonguldak Şubesinden Öğrencilere Kırtasiye MalzemesiVali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile birlikte Türk Kızılayı Zonguldak şubesince düzenlenen öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtım etkinliğine katıldılar. Kırtasiye malzemesi dağıtım etkinliğine İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Veli Köktürk'te katıldı.

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