Türk Kızılayı'ndan maddi durumu olmayan ailelere giyim ve gıda yardımı
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Türk Kızılayı'ndan maddi durumu olmayan ailelere giyim ve gıda yardımı

Türk Kızılayı'ndan maddi durumu olmayan ailelere giyim ve gıda yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türk Kızılay Çat Şubesi, ilçede maddi durumu olmayan ailelerin giyim ve gıda ihtiyaçlarını karşılıyor.

Türk Kızılay Çat Şubesi, ilçede maddi durumu olmayan ailelerin giyim ve gıda ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yapılan faaliyetler hakkında açıklama yapan Türk Kızılay Çat İlçe Başkanı Aydın Yılmaz, "Bulunduğumuz çevrede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gıda, barınma, yiyecek, içecek, maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarını bir nebzede olsa karşılayabilmek amacıyla Türk Kızılay Çat İlçesi olarak ulaşabildiğimiz tüm insanlara sevgi, şefkat ve sorumluluk bilinci ile yaklaşmaktayız. Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil beyefendiye çok teşekkür ederim Çat ilçemize gereken yardımı her zaman yapıyor" diye konuştu. - ERZURUM

Türk Kızılayı'ndan maddi durumu olmayan ailelere giyim ve gıda yardımı
Türk Kızılayı'ndan maddi durumu olmayan ailelere giyim ve gıda yardımı
Türk Kızılayı'ndan maddi durumu olmayan ailelere giyim ve gıda yardımı
Türk Kızılayı'ndan maddi durumu olmayan ailelere giyim ve gıda yardımı
Türk Kızılayı'ndan maddi durumu olmayan ailelere giyim ve gıda yardımı
Türk Kızılayı'ndan maddi durumu olmayan ailelere giyim ve gıda yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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