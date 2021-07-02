Türk Kızılay Sorgun Şubesi'nden Bahadın Yaşlanma Vakfına gıda yardımı
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Türk Kızılay Sorgun Şubesi'nden Bahadın Yaşlanma Vakfına gıda yardımı

Türk Kızılay Sorgun Şubesi'nden Bahadın Yaşlanma Vakfına gıda yardımı
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından Bahadın Yaşlanma Vakfı'na gıda yardımı yapıldı.

Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından Bahadın Yaşlanma Vakfı'na gıda yardımı yapıldı.

Türk Kızılay Sorgun Şubesi Başkanı Ali Ateşer AA muhabirine, Kızılay olarak yardımların aralıksız devam ettiğini, bu çalışmalar kapsamında Bahadın Yaşlanma Vakfı'na da gıda yardımında bulunduklarını söyledi.

Ateşer, 15 kalemden oluşan gıda kolilerinin Vakıf Başkanı Dilaver Özcan'a teslim edildiği belirterek, "Bahadın Yaşlanma Vakfı sadece Bahadınlılara değil, çevredeki yaşlılara hizmet veriyor. Biz de Kızılay olarak onlara destek olmaya çalıştık. Gıda kolilerimizi başkanımıza teslim ettik. Bundan sonra da bu tür yardımlarımız devam edecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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Türk Kızılay Sorgun Şubesi'nden Bahadın Yaşlanma Vakfına gıda yardımı - Haberler
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