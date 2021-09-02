Türk Kızılay Siirt Engelsiz Kulübü bireyleri tiyatro etkinliğinde buluştu

Türk Kızılay Siirt Engelsiz Kulübü bireyleri tiyatro etkinliğinde bir araya geldi.

Türk Kızılay Siirt Engelsiz Kulübü bireyleri tiyatro etkinliğinde bir araya geldi.

Siirt 15 Temmuz Meydanı Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen etkinliğe şube yöneticileri, engelliler ve aileleri katıldı.

Şube Başkanı Nihat Altunç, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk Kızılay bünyesinde yeni kurulan kulübün bireylerinin aileleriyle etkinlikte kaynaştığını söyledi.

Türk Kızılayın ihtiyaç sahibi ailelere gıda, giyim ve nakdi yardımlarının yanı sıra kültürel etkinliklerle adından söz ettirdiğini dile getiren Altunç, şöyle devam etti:

"Batı Karadeniz'deki sel felaketinde mağdur olan vatandaşlarımıza yönelik 15 gün kermes düzenlendi. Bugün de engelsiz kulübümüzün tiyatro etkinliğinde bir araya geldik. Kızılayın gönüllü bireyleri olan engelsiz kardeşlerimizi bu etkinlikten dolayı kutluyor ve her zaman kendilerine destek olacağımızı beyan ediyoruz."

Türk Kızılay Siirt Engelsiz Kulübü Başkanı Bekir Özdeniz ise derneğin faaliyetlerini anlattı, sosyal ve kültürel etkinliklerle bir araya gelmeyi sürdüreceğini aktardı.

Dernek üyesi Mehmet Ali Ünal da ilk kez bir tiyatro etkinliğinde rol aldığını belirtti.

Etkinlik tiyatro gösterimiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz