Türk Kızılay Senegal Delegasyonu'ndan ülkenin en büyük ikinci kentine su kuyusu
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Türk Kızılay Senegal Delegasyonu'ndan ülkenin en büyük ikinci kentine su kuyusu

11.02.2021 00:23 | Son Güncelleme: 11.02.2021 00:26
Türk Kızılay Senegal Delegasyonu'ndan ülkenin en büyük ikinci kentine su kuyusu

Türk Kızılay Senegal Delegasyonu, ülkenin en büyük ikinci kenti Touba'da su kuyusu temeli attı, maske dağıttı.

Türk Kızılay Senegal Delegasyonu, ülkenin en büyük ikinci kenti Touba'da su kuyusu temeli attı, maske dağıttı.

Türk Kızılay Senegal Delegasyonu Başkanı Abdullah Kaya, AA muhabirine Touba'da yaptıkları faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Kaya, Touba'daki Buburel köyünde 3 hafta içinde tamamlanması beklenen su kuyusunun temelini attıklarını söyledi.

Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı köyün nüfusunun zamanla 6-7 katına çıktığının altını çizen Kaya, çevre köylerde de nüfusun kalabalıklaşmasıyla ciddi su sıkıntısı yaşandığını belirtti.

Söz konusu su kuyusu ile 2 bin ailenin temiz suya erişim sağlayacağının altını çizen Kaya, aynı zamanda köy halkına da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek için 1000 maske dağıttıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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