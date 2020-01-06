Türk Kızılay'ın Ağrı'da yaptırdığı özel eğitim sınıfları hizmete açıldı

06.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:57

Türk Kızılay Ağrı Şubesince yapılan özel eğitim sınıfları düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Şeref Saraçoğlu İlkokulu ve İpekyolu Ortaokulu'nda yapımı tamamlanan özel eğitim sınıfları için açılış programı düzenlendi.

Özel eğitim sınıfları, Ağrı Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru, Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı'nın kurdele kesimiyle hizmete girdi.

Açılış konuşması konuşma yapan Sayan, Türk Kızılay'ın Ağrı'da çok güzel işlere imza attığını belirterek, Kızılay'ın her yerde öncü olduğunu vurguladı.

Açılış sonrası sınıfları gezerek engelli öğrencilerle bir araya gelen Cıbır, Sayan ve beraberindekiler öğrencilerle sohbet edip çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA