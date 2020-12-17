Türk Kızılay'dan öğrencilere giysi ve ayakkabı yardımı
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Türk Kızılay'dan öğrencilere giysi ve ayakkabı yardımı

17.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:34
Türk Kızılay'dan öğrencilere giysi ve ayakkabı yardımı

Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından Eymir, Doğankent ve Bahadın beldelerinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kaban, ayakkabı ve bot dağıtımı yapıldı.

Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından Eymir, Doğankent ve Bahadın beldelerinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kaban, ayakkabı ve bot dağıtımı yapıldı.

Türk Kızılay Sorgun Şube Başkanı Ali Ateşer, pandemi döneminde de yardımları aksatmadan sürdürdüklerini belirtti.

Havaların soğumasıyla birlikte dar gelirli öğrencilere giyecek yardımı yapıldığını dile getiren Ateşer, "Şube olarak, hayırseverlerimiz Sami ve Bilge Bektaş çifti, Baki Bekdur, Nuri Yurtsoy, Osman Canalp, Osman Taşkın tarafından temin edilen, 200 kaban, ayakkabı ve botu dar gelirli öğrencilerimize dağıttık. Desteklerinden dolayı hayırsverlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 14:38:25. #1.14#
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