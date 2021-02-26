Türk Kızılay, Bosna Hersek'te ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıttı
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Türk Kızılay, Bosna Hersek'te ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıttı

26.02.2021 19:13 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:16
Türk Kızılay, Bosna Hersek'te ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıttı

Türk Kızılay, Balkan ülkesi Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahibi 250 aile için hazırladığı gıda paketlerinin dağıtımına başladı.

Türk Kızılay, Balkan ülkesi Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahibi 250 aile için hazırladığı gıda paketlerinin dağıtımına başladı.

Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyon Başkanı Suat Sokullu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek Kızılhaç Örgütü ile iş birliği içinde yürütülen yardım kampanyası kapsamında 250 aileye temel gıda malzemelerinden oluşan yardım paketleri ulaştırılacağını söyledi.

Sokullu, ilk olarak ülkenin batısındaki Livno şehrinde dağıtıma başladıklarını belirterek bugün Türk Kızılay gönüllüleri tarafından ihtiyaç sahibi 50 aileye paketlerin ulaştırıldığını aktardı.

Yardım paketlerinin ülkenin kuzeybatısındaki Bihac, Cazin ve Kljuc şehirlerindeki ihtiyaç sahiplerine de ulaştırılacağını dile getiren Sokullu, Türk Kızılayın Bosna Hersek'teki yardım faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti.

Bosna Hersek'te 2018'den beri faaliyet gösteren ve bugüne kadar ülkedeki ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 20 bin yardım paketi ulaştıran Türk Kızılay, Hırvatistan sınırındaki Una Sana Kantonu'nda zor koşullarda yaşam mücadelesi veren mültecilere de sık sık çeşitli yardımlarda bulunmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Zorlak

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