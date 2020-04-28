Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık sağlık çalışanlarına iftarda eşlik etti Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık sağlık çalışanlarına iftarda eşlik etti Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, koronavirüs riski nedeniyle eve gidemeyen ve öğrenci yurdunda kalan sağlık çalışanlarına iftarda eşlik etti.

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık sağlık çalışanlarına iftarda eşlik etti

İSTANBUL - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, koronavirüs riski nedeniyle eve gidemeyen ve öğrenci yurdunda kalan sağlık çalışanlarına iftarda eşlik etti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda salgından en çok etkilenen sağlık çalışanlarının geçici süreliğine öğrenci yurdu ve otellerde kalmalarına karar verildi. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kanuni Sultan Süleyman yurdunda kalan 800 sağlık çalışanıyla iftarda buluştu. Sağlık personelleriyle iftar öncesi sohbet eden Kınık, Kızılay olarak sağlık çalışanlarına desteklerinin süreceğini ifade etti. Öğrenci yurdunda düzenlenen iftara Başakşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan da katıldı.

İftar yemeği öncesi açıklamalarda bulunan Kınık, "Kredi Yurtlar Kurumumuzun Kanuni Sultan Süleyman yurdundayız. Burada sağlıkçılarımız kalıyor. Hastanelerde korona virüs servislerinde çalışan ve ailelerini muhafaza etmek için evlerine gidemeyen ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelmiş yeni atanan görevlerinin başına gelmiş ancak kalma vesaire gibi işlemlerini yerine getirememiş arkadaşlarımız var. İstanbul'da 3 bin 500 sağlık çalışanımız Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yurdunda misafir ediliyorlar. Biz de Kızılay olarak onların gıda ihtiyaçlarını, iftarlarını veriyoruz. Bugün de onlarla birlikte iftar açmak için bu korona virüsün cephesinin en önünde savaşan sağlıkçılarımızla, hekimlerimizle, hemşirelerimizle, yardımcı personellerimizle birlikte iftar açmak için bulunuyoruz. İstanbul'da 16 kredi ve yurtlar kurumunda hem karantina altında hem de sağlıkçılarımız bu şekilde barınıyorlar "dedi.

Kaynak: İHA