Türk-İslam mimarisinin gözbebeğinde Ramazan-ı Şerif'in son Cuma Namazı kılındı

Türk-İslam mimarisinin gözbebeğinde Ramazan-ı Şerif'in son Cuma Namazı kılındı Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye Cami'nde, Ramazan'ı Şerif'in son Cuma Namazı kılındı.

Türk-İslam mimarisinin gözbebeğinde Ramazan-ı Şerif'in son Cuma Namazı kılındı

EDİRNE - Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye Cami'nde, Ramazan'ı Şerif'in son Cuma Namazı kılındı.

Mimar Sinan'ın 'Ustalık eseri' Selimiye Camii başta olmak üzere Edirne 'deki camilerde Ramazan Ayının son Cuma Namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

Edirne'de tarihi Selimiye Camii'nde 17 günlük tam kapanmada, pandemi tedbirleri çerçevesinde Ramazan'ı Şerif'in son Cuma Namazı, sosyal mesafeli olarak kılındı.

Tarihi camiye yakın olan bölgede yaşayan ya da esnaflık yapan vatandaşlar, kendi seccadelerini alarak camiye akın etti. Bazı vatandaşlar ise caminin dış avlusunda açık havada namazlarını kıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY USTABAŞI