Türk-İş ve Hak-İş temsilcileri, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünü değerlendirdi (3)
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Türk-İş ve Hak-İş temsilcileri, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünü değerlendirdi (3)

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar'ın açıklaması Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız'ın açıklaması ANKARA - Türk-İş ve Hak-İş, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne dair ortak teklifi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu.

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar'ın açıklaması

Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız'ın açıklaması ANKARA - Türk-İş ve Hak-İş, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne dair ortak teklifi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu. Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (3)

Türk-İş ve Hak-İş temsilcileri, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünü değerlendirdi (3)
Türk-İş ve Hak-İş temsilcileri, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünü değerlendirdi (3)
Türk-İş ve Hak-İş temsilcileri, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünü değerlendirdi (3)
Türk-İş ve Hak-İş temsilcileri, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünü değerlendirdi (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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Türk-İş ve Hak-İş temsilcileri, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünü değerlendirdi (3) - Haberler
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