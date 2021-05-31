Türk-İş ve Hak-İş temsilcileri, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünü değerlendirdi (3)
Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar'ın açıklaması Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız'ın açıklaması ANKARA - Türk-İş ve Hak-İş, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne dair ortak teklifi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu.
Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar'ın açıklaması
Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız'ın açıklaması ANKARA - Türk-İş ve Hak-İş, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne dair ortak teklifi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu. Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey