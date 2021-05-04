Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, 5-6 Mayıs'ta Kahire'de gerçekleşecek

Türkiye Dışişleri Bakanlığı heyeti yaklaşık 8 sene sonra ilk kez Mısırlı mevkidaşlarıyla 5-6 Mayıs tarihlerinde Kahire'de görüşme gerçekleştirecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için atılması gereken adımlar üzerine durulacağı belirtildi.