Türk Heyet Tataristan'da Sabantuy'u Kutladı - Kazan

Tataristan-Türkiye İş Forumu için Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde bulunan Türk heyeti, Tatarların milli bayramı Sabantuy dolayısıyla yapılan kutlamalara katıldı.

Aralarında AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan'ın da olduğu Türk iş adamları ağırlıklı heyet, Çallı kentinde düzenlenen Sabantuy kutlamalarına giderek, bayram için hazırlanan sergiyi gezdi.



Sergide Tatar Türklerinin örf ve adetlerini inceleyen heyet, bölge halkıyla bayram etkinliklerinde yer aldı. Heyete sergi alanı girişinde milli şapka "Tübetey" hediye edilirken Tatarların milli yemeklerinden ikram edildi.



Kutlamalardan sonra AA muhabirinin sorularını yanıtlayan AK Parti Ankara Milletvekili Ceylan, Tataristan-Türkiye ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Tataristan'ın kendileri açısından dost ve kardeş ülke olduğunu söyleyen Ceylan, bu iş gezisi dolayısıyla Tataristan ile Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarının daha da gelişeceğini kaydetti.



Ceylan, "Tataristan bizim Anadolu gibi. Anadolu'daki örf ve adetler, gelenekler aynen yaşatılıyor. Burada onları görmekten de mutlu oluyoruz. Konuşulduğu zaman biz Tatarcayı rahatlıkla anlayabiliyoruz. Biz burada aynı milletin köklerinden olmanın güzelliklerini hep beraber yaşadık." ifadelerini kullandı.



Tataristan'da yatırımlar noktasında son derece önemli teşvikler gördüklerini belirten Ceylan, bu teşvikleri Türkiye'ye dönünce diğer Türk iş adamlarına da tavsiye edeceklerini bildirdi.



Ceylan, Tataristanlı iş adamlarının da Türkiye'deki iş imkanlarını araştırması gerektiğini dile getirerek, diğer alanlarda olduğu gibi Tataristan-Türkiye dostluğunun iş dünyasında gelişeceğine inandığını sözlerine ekledi.