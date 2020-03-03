: Türk Harb-İş'ten Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

03.03.2020 22:02 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:04

Türk Harb-İş Sendikası Başkent Şube Başkanı Süleyman Demir, "Şanlı milletimizin dua ve destekleriyle, kahraman ordumuz Bahar Kalkanı Operasyonu ile şehitlerimizin intikamını almış ve alçakça saldırının hesabını sormuştur." dedi.

Demir, Türk Harb-İş Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, sendika olarak Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini belirtti.

Rusya destekli Esed rejiminin Mehmetçiğe yönelik saldırısını lanetleyen Demir, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin rejime fazlasıyla karşılık verdiğini ifade eden Demir, "Şanlı milletimizin dua ve destekleriyle, kahraman ordumuz Bahar Kalkanı Operasyonu ile şehitlerimizin intikamını almış ve alçakça saldırının hesabını sormuştur." diye konuştu.

Süleyman Şah'ın kabrinin olduğu Suriye topraklarını Esed rejimine karşı korumaya hazır olduklarını söyleyen Demir, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan 25 bin üyemizle birlikte Bahar Kalkanı Operasyonu'na destek vermek amacıyla önlüklerimizi çıkarıp üniforma giymeye hazırız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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