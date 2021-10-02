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Türk halk müziğine gönül veren emekliler, sokak konserleriyle dinleyiciyle buluşuyor

AA / Hakan Firik - Haberler | Kültür Sanat
Türk halk müziğine gönül veren emekliler, sokak konserleriyle dinleyiciyle buluşuyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 2019'da kurulan Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği üyeleri, sokak konserleri düzenliyor.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 2019'da kurulan Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği üyeleri, sokak konserleri düzenliyor.

Yaşları 53 ile 72 arasında değişen, aralarında emekli banka müdürü, akademisyen, futbol saha gözlemcisi ve öğretmenin de bulunduğu, 8 saz sanatçısı ile 25 solist olmak üzere 33 kişiden oluşan koro, ücretsiz konserlerle vatandaşlarla buluşuyor.

Hafta başında Burhaniye'den başlayan Edremit Körfezi'ndeki konserler, gelecek günlerde İzmir'in ilçelerinde devam edecek.

Balıkesir'in Havran ilçesinde belediye önündeki meydanda konser veren grup, Türkiye'nin çeşitli yörelerinden derlenmiş 17 türkü seslendirdi. Konsere ilgi gösteren vatandaşlar, zaman zaman türkülere eşlik etti.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilçe meydanında böyle güzel bir ekibi ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Dernek Başkanı emekli öğretmen Nezihe Baltacı, açık alanlarda haftada 1-2 gün çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Baltacı, "Projemizin amacı Körfez ilçelerinde bize gelemeyen, konserlerimizi izleyemeyen halkımızın ayağına giderek halkla bütünleşmek, onlara müzikle güzel saatler geçirtmek ve birazcık terapi yapmak. Sıkıntılı günlerde insanların sıkıntılarını atmalarına yardımcı olmak istiyoruz. Tabii bizler de bu arada stresimizi atıyoruz." dedi.

Orkestra şefi Selami Seler de vatandaşları, 2 yıldan bu yana Kovid-19 salgını nedeniyle uzak kaldıkları türkülerle buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Koroda yer alan emekli banka müdürü Ali İhsan Ülperen ise çok güzel vakit geçirdiklerini, Türk kültürünü ve türküleri vatandaşlara aktardıklarını anlattı.

Solistlerden akademisyen Şehsuvar Matban da böyle bir koroda yer almanın çok güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Dinleyicilerden Şuayip Çetin, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Keşke tüm belediyeler ve yerel yönetimler bu tür etkinliklerin önünün açsa. Halkın bu tür etkinliklerle buluşmasına güzel katkılar sunmuş olurlar." ifadelerini kullandı.

AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri
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