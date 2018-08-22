Türk Hacılar Hac'da Kur'an-ı Kerim Okumayı Öğrendi

Türk hacılar, kutsal topraklarda hac farizalarını yerine getirirken Kur'an-ı Kerim okumayı da öğrendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonu ile hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara giden Türk hacılar aynı zamanda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Diyanet 40 günlük hac süresince verdiği birçok hizmetin yanında, fıkıh dersleri vererek hacılara Kur'an-ı Kerim de öğretti. Bir akademi gibi hizmet veren Diyanet, Kur'an-ı Kerim'i hiç bilmeyenlere Arapça alfabe üzerinden eğitim verdi. Bursalı Adnan Beyhan Hoca yaşları 65 ile 78 arasındaki 7 talebesine Elif-Ba'dan başlayarak Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Kutsal topraklara ayak basınca Elif-Ba öğrenmeye başlayıp Arafat'ta Kur'an-ı Kerim'e geçen Türk hacılar, çifte mutluluk yaşadı.

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan bir Türk hacı, "Allah'ıma şükürler olsun ki bu sene kurada haccımız çıktı. Hanımımla beraber geldik, şu anda haccımız yaptık, şu anda Arafat'tayız. Arafat'ta Elif-Ba'dan başlayarak Kur'an-ı Kerim öğrendik. Şu anda dua ediyorum. Allah haccımızı kabul etsin, gelmeyenlere de Allah nasip etsin" dedi. - MEKKE