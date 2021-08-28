Türk F-16'ları Polonya semalarında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk F-16'ları Polonya semalarında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk F-16'ları Polonya Havacılık Bayramı nedeniyle Polonya semalarında uçarken, Polonya Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı Türk F-16'larının uçuşu binlerce beğeni aldı.

Türk F-16'ları Polonya Havacılık Bayramı nedeniyle Polonya semalarında uçarken, Polonya Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı Türk F-16'larının uçuşu binlerce beğeni aldı.

NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği misyonu kapsamında Polonya'da bulunan Türk F-16 uçakları, 28 Ağustos Polonya Havacılık Bayramı dolayısıyla Polonya F-16'larıyla birlikte uçuş gerçekleştirdi. Türk F-16'larının uçuşunu Polonya Savunma Bakanlığı Twitter sayfasından yayınladı. Türk F-16'larının Polonya semalarında süzüldüğü yaklaşık iki dakikalık kayıt binlerce kişiden beğeni aldı.

4 adet Türk F-16'sı NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği misyonu kapsamında Polonya'nın Malbork kentindeki 22'nci Hava Taktik Üssü'nde Eylül ayına kadar görev yapacak. Türk F-16'ları Baltık Hava Polisliği kapsamında en son 2006 yılında Litvanya'da görev yapmıştı.

(Ebru Orhan/İHA)

Türk F-16'ları Polonya semalarında
Türk F-16'ları Polonya semalarında
Türk F-16'ları Polonya semalarında
Türk F-16'ları Polonya semalarında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

EPDK: Elektrik faturasını oluşturan kalemlerde, kurumumuz tarafından belirlenen oran dışında dağıtım bedeli ya da vergi oranlarında herhangi bir...
EPDK: Elektrik faturasını oluşturan kalemlerde, kurumumuz tarafından belirlenen oran dışında dağıtım bedeli ya da vergi oranlarında herhangi bir...
Afganistan'dan yurda dönen Mehmetçiğe karşılama töreni
Afganistan'dan yurda dönen Mehmetçiğe karşılama töreni
Yunanistan'ın sınır kapısını açtığı söylentisini duyan Afgan göçmenler Edirne'ye akın etti
Yunanistan'ın sınır kapısını açtığı söylentisini duyan Afgan göçmenler Edirne'ye akın etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Emine Erdoğan Meral Akşener Vladimir Putin Sultan Alparslan
Magazin Müge Anlı Kemal Sunal Deniz Akkaya Burcu Biricik
Spor Muslera Fatih Terim Enner Valencia Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türk F-16'ları Polonya semalarında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 19:31:36. #1.16#

title