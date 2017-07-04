Türk Düğümü ve Osmanlı Kalyonları" Sergisi Açıldı

Çini sanatçısı Almula İdil Kılıç'ın "Türk Düğümü ve Osmanlı Kalyonları" sergisi, sanatseverlerle buluştu.



İstanbul Deniz Müzesi'nde ziyarete açılan sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Kılıç, sergide geleneksel çini tekniğinin yanı sıra gravür, resim, uyarlama, ebru uygulaması, minyatür, kazıma ve turkuaz uygulamasından örnekler bulunduğunu ifade etti.



Kılıç, sergideki eserler üzerine çalışmaya 4 yaz önce başladığını kaydederek, "Ağırlıklı olarak, kalyonlar, gemiler, deniz, balık ve İstanbul var. 'Türk düğümü' dediğimiz, deniz literatürüne de geçmiş bir bağlama şekli. Zaten bütün yolculuk da oradan başladı ve bugüne ulaştı." dedi.



Denize özel bir ilgisinin olmadığını dile getiren Kılıç, şunları söyledi:



"Ben bu düğüm şeklini gördükten sonra gerçekten büyülendim. Bu bağlama türünü, Turgutreis'te emekli bir amiralin standında gördüm. Küçük aksesuarlar yapmıştı. Turistik bir stanttı burası. Düğümün kendisi çok özel bir şeydi. Baktığınız zaman zaten kavuğa benziyor ve kendi adıma büyülendim. Bir başkası aynı etkiyi yaşamayabilir belki. O andan itibaren de bunu ne yapabilirim diye bir hafta boyunca gittim geldim. Baktım. Sonra bir anda kalyonlar aklıma geldi. O anda da bu sergiyi gördüm."



Sanatçının 90'ın üzerinde eserinin yer aldığı sergi, 9 Temmuz'a kadar görülebilecek.



Açılış törenine Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da katıldı.



Almula İdil Kılıç, Ankara ve Kütahya'da çini ustalarından ders alarak başladığı çini sanatında, "Altay'dan Tuna'ya, Baykal'dan Ural'a" isimli ilk kişisel sergisini, 2012'de açtı. Kılıç, 2012'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Tataristan'ın Alabuga şehrinde gerçekleştirilen "Uluslararası Spasskaya El Sanatları Fuarı"na Türkiye'yi temsilen katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanan sanatçı, 2016'da Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Çini Sanatçısı unvanını aldı.